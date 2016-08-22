В Украине сегодня жара до +37°, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +30°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.
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Во Львове 22 августа дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 6.0 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +32°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +36°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +35°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.3 м/с.
В Краматорске в понедельник ясно, днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +37°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°