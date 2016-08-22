В Украине сегодня жара до +37°, на западе пройдут дожди (карта)

08:07, 22 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в Украине днем до +37°, в некоторых регионах пройдут дожди. 

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В Украине сегодня до +37° / vividscreen.info

В столице сегодня пройдет дождь, днем +30°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

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Во Львове 22 августа дождь с грозой, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 6.0 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +32°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +36°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +35°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.3 м/с.

В Краматорске в понедельник ясно, днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +37°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

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