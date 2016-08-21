К Японии подошли три тропических шторма, циклон движется в сторону Токио

22:01, 21 августа 2016
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Сразу три тропических шторма, получившие в текущем сезоне порядковые номера 9, 10 и 11, подошли к Японии, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди.

REUTERS
REUTERS

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре мощного циклона "Миндуль" составляет 985 гектопаскалей и будет постепенно снижаться. Скорость ветра в центре циклона равна 25 метрам в секунду, а при порывах доходит до 35 метров в секунду. В настоящее время шторм движется в северном направлении со скоростью около 35 километров в час. Метеорологи прогнозируют, что к понедельнику, 22 августа, циклон приблизится к префектуре Миэ региона Токай, а затем продолжит движение в сторону региона Канто и Токио и далее на север, передает РИА Новости.

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Другой циклон "Лионрок" медленно продвигается в сторону островов южной префектуры Окинава и приблизится к прибрежным районам к 24 августу. Давление в центре циклона составляет 992 гектопаскалей и будет снижаться. Скорость ветра в центре циклона равна 18 метрам в секунду, а при порывах доходит до 25 метров в секунду.

Третий тропический шторм "Компасу" подошел к северному острову Хоккайдо, оказавшемуся несколько дней назад в центре другого мощного циклона "Консон". Давление в центре циклона составляет 1000 гектопаскалей. Скорость ветра в центре циклона равна 18 метрам в секунду, а при порывах доходит до 25 метров в секунду.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения циклонов, воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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