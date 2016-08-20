Во Вьетнаме из-за тропического шторма погибли уже 3 человека

Тропический шторм «Дяньму» обрушил сильные дожди на северные провинции Вьетнама, пока известно о 3 погибших.

Тайфун "Дяньму" погубил уже 3 жителей Вьетнама / youtube.com

Как передает Stormnews, двое стали жертвами оползня в провинции Йенбай. Один человек погиб в провинции Шонла.

Еще один человек пропал без вести в провинции Лаокай.

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В Ханое и провинции Виньфук упавшими деревьями ранены 3 жителя. Сотни домов разрушены и повреждены.

В провинциях Йенбай и Лаокай из-за оползней эвакуированы сотни семей.

Метеорологи предупреждают, что опасность наводнений в северных провинциях страны сохраняется.