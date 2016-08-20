Во Вьетнаме из-за тропического шторма погибли уже 3 человека

20:59, 20 августа 2016
2228
0

Тропический шторм «Дяньму» обрушил сильные дожди на северные провинции Вьетнама, пока известно о 3 погибших.

/ youtube.com
Тайфун "Дяньму" погубил уже 3 жителей Вьетнама / youtube.com

Как передает Stormnews, двое стали жертвами оползня в провинции Йенбай. Один человек погиб в провинции Шонла.

Еще один человек пропал без вести в провинции Лаокай.

Тайфун "Чанту" обрушился на Японию

В Ханое и провинции Виньфук упавшими деревьями ранены 3 жителя. Сотни домов разрушены и повреждены.

В провинциях Йенбай и Лаокай из-за оползней эвакуированы сотни семей.

Метеорологи предупреждают, что опасность наводнений в северных провинциях страны сохраняется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей