Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

16:14, 19 августа 2016
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До 22 августа в некоторых областях будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"20-22 августа в Николаевской, Херсонской, Запорожской, на юге Донецкой области и в Крыму будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на выходных в большинстве областей без осадков, температура поднимется до +36°.

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