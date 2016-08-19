Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

До 22 августа в некоторых областях будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"20-22 августа в Николаевской, Херсонской, Запорожской, на юге Донецкой области и в Крыму будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на выходных в большинстве областей без осадков, температура поднимется до +36°.