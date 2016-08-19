До конца суток 19 августа в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.

В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 19 августа по Киевской области грозы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на выходных в большинстве областей без осадков, температура поднимется до +36°.