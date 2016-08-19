В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы

15:20, 19 августа 2016
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До конца суток 19 августа в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.

фото УНИАН
В Киеве и области до конца суток ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Киеве ожидается дождь с грозой, днем воздух прогреется до +23°

"В ближайший час с удержанием до конца суток 19 августа по Киевской области грозы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на выходных в большинстве областей без осадков, температура поднимется до +36°.

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