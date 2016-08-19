В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

В Атлантическом океане у Южных Сандвичевых островов сегодня, 19 августа, произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла.

В Атлантическом океане произошло сильное землетрясение / panoramio.com

Об этом сообщает Средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр подземных толчков располагался к юго-востоку острова Южная Георгия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, как минимум девять человек погибли и около 40 получили ранения в результате землетрясения в горной провинции Арекипа на юге Перу.