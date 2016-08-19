На популярных украинских маршрутах без осадков, температура до +36°
На украинских дорогах температура поднимется до +36°, практически без осадков.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +31°. Завтра на этом маршруте без осадков. Температура в субботу +26°...+31°. В воскресенье в Одесской области ожидается дождь с грозой, до +34°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +23°... +27°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +29°. В воскресенье в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +25°...+31°.
На выходных в Украине до +36°, в большинстве областей без осадков (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня в Киевской и Житомирской обласях пройдет дождь. Температура в дороге +23°...+28°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°...+28°. В воскресенье без осадков, до +30°.
На Мариупольском направлении практически без осадков, температура +23°...+30°. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди. В воскресенье в Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются дожди , до +36°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге +23°… +26°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье без осадков, температура до 28 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°