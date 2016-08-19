На популярных украинских маршрутах без осадков, температура до +36°

На украинских дорогах температура поднимется до +36°, практически без осадков.

На украинских дорогах практически без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +31°. Завтра на этом маршруте без осадков. Температура в субботу +26°...+31°. В воскресенье в Одесской области ожидается дождь с грозой, до +34°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +23°... +27°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +29°. В воскресенье в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +25°...+31°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня в Киевской и Житомирской обласях пройдет дождь. Температура в дороге +23°...+28°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°...+28°. В воскресенье без осадков, до +30°.

На Мариупольском направлении практически без осадков, температура +23°...+30°. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди. В воскресенье в Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются дожди , до +36°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге +23°… +26°. В субботу на этом маршруте солнечно. В воскресенье без осадков, температура до 28 градусов тепла.

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