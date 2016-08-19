На выходных в Украине до +36°, в большинстве областей без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в большинстве украинских областей без осадков, температура поднимется до +36°.

На выходных в Украине до +36° / mosaicon.hu

В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +26°. В воскресенье без осадков, +16°...+28°.

Во Львове завтра ясно, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье небольшая облачность, +13°...+29°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных безоблачную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +15°, днем +28°. В воскресенье ночью +14°, днем +29°.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+27°. В воскресенье до +27°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье также без осадков, температура +19°...+34°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, небольшая облачность.

Прогноз на 20 августа / УНИАН

Прогноз на 21 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +22°...+35°.

В Симферополе завтра гроза, +21°...+32°. В воскресенье +22°...+35°, малооблачно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +35°.

В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье температура до +33°, без осадков.

В Северодонецке завтра малооблачно, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +20°...+36°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +14°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу малооблачно, температура +26°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.

В Сваляве завтра ясно, +18°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +15° …+26°.

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +30°.

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В Бердянске в субботу без осадков, температура до +32°. В воскресенье температура до +35°, ясно.

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