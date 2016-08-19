На выходных в Украине до +36°, в большинстве областей без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в большинстве украинских областей без осадков, температура поднимется до +36°.
В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +26°. В воскресенье без осадков, +16°...+28°.
Во Львове завтра ясно, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье небольшая облачность, +13°...+29°.
В Украине сегодня до +34°, практически без осадков (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных безоблачную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +15°, днем +28°. В воскресенье ночью +14°, днем +29°.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +13°...+27°. В воскресенье до +27°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье также без осадков, температура +19°...+34°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, небольшая облачность.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +22°...+35°.
В Симферополе завтра гроза, +21°...+32°. В воскресенье +22°...+35°, малооблачно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +35°.
В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье температура до +33°, без осадков.
В Северодонецке завтра малооблачно, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +20°...+36°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +14°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу малооблачно, температура +26°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.
В Сваляве завтра ясно, +18°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +15° …+26°.
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +30°.
Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +32°. В воскресенье температура до +35°, ясно.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°