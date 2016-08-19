На Китай обрушился новый тайфун

11:02, 19 августа 2016
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В четверг, 18 августа, на китайскую провинцию Гуандун обрушился тайфун "Дьянму".

Xinhua
На Китай обрушился новый тайфун / Xinhua

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

Ожидается, что восьмой в этом году тайфун принесет в Китай сильные дожди, которые могут вызвать оползни.

"Дьянму" движется на запад страны со скоростью 20 км/ч. По прогнозам, тайфун охватит полуостров Лэйчжоу.

В островной провинции Хайнань эвакуировали более 40 тыс. человек. На острове приостановлено железнодорожное сообщение, аэропорты отменили несколько рейсов.

Напомним, на японскую провинцию Хоккайдо в среду, 17 августа, обрушился тайфун "Чанту". Людей предупреждают о возможности наводнений и оползней. 

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