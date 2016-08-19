В Украине объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 19 августа, во многих областях ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с и град.

В Украине оголосили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 19 августа в северных, большинстве центральных областей грозы, шквалы 15-20 м/с и град, утром местами туман", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Киеве ожидается туман. Утром видимость составляет 200-500 м.

Правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными и осторожными во время движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.