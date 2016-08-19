В Украине объявили штормовое предупреждение

10:02, 19 августа 2016
1390
0

В пятницу, 19 августа, во многих областях ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с и град.

volynnews.com
В Украине оголосили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня до +34°, практически без осадков (карта)

"Днем 19 августа в северных, большинстве центральных областей грозы, шквалы 15-20 м/с и град, утром местами туман", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Киеве ожидается туман. Утром видимость составляет 200-500 м.

Правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными и осторожными во время движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей