Водителей предупреждают о сильном тумане в Киеве

Сегодня, 19 августа, в Киеве ожидается туман. Утром видимость составляет 200-500 м.

Утром видимость составляет 200-500 м / УНИАН

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

Читайте также В Украине сегодня до +34°, практически без осадков (карта)

Правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными и осторожными во время движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

"Во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Пользуйтесь ремнями безопасности, придерживайтесь безопасной дистанции, не превышайте скорость", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 19 августа, в столице воздух прогреется до +23°, пройдет дождь.