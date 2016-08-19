Сегодня в Киеве ожидается дождь с грозой, днем воздух прогреется до +23°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 августа, в столице воздух прогреется до +23°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 20:08.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Украине днем до +34°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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