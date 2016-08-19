В Украине сегодня до +34°, практически без осадков (карта)

08:04, 19 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 августа, в Украине днем до +34°, в некоторых регионах пройдут дожди. 

galleryua.com, viktort
В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, viktort

В столице сегодня пройдет дождь, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 2.7 м/с.

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Во Львове 19 августа солнечно, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +25°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу небольшая облачность. Температура +25°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +31°, ветер западный и северо-западный, до 3.4 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +34° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +25°, ветер восточный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +34°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +29°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +29°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Краматорске в пятницу ясно, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +29°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

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