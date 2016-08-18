Завтра в Киеве осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +23°

19:00, 18 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +23°.

nastol.com.ua
В Киеве завтра без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.

Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +30°

Ветер переменный, до 1.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +33°, практически без осадков.

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