Завтра в Киеве осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +23°

Согласно данным Погода УНИАН, 19 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +23°.

В Киеве завтра без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.

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Ветер переменный, до 1.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +33°, практически без осадков.