На западе Канады бушует лесной пожар (видео)

16:02, 18 августа 2016
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В районе канадского города Келоуна начался лесной пожар, в регионе объявили об эвакуации. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает CBC News.

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Пожар начался примерно в 15 км от города Келоуна в провинции Британская Колумбия, огонь успел уничтожить 2,8 га леса.

Многочисленных туристов просят быть готовыми покинуть свои отели в любое время.

По словам местных жителей, в регионе подобных ситуаций "никогда не было".

Напомним, из-за бушующих лесных пожаров калифорнийские власти вынуждены эвакуировать более 80 тысяч человек из графства Сан-Бернардино.

Пожар, начавшийся утром во вторник, охватил территорию площадью более шести тысяч гектаров. Под угрозой оказались около 34,5 тысяч домов. 

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