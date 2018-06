На западе Канады бушует лесной пожар (видео)

Об этом сообщает CBC News.

Пожар начался примерно в 15 км от города Келоуна в провинции Британская Колумбия, огонь успел уничтожить 2,8 га леса.

Многочисленных туристов просят быть готовыми покинуть свои отели в любое время.

По словам местных жителей, в регионе подобных ситуаций "никогда не было".

So close to a wild fire here in #Kelowna! pic.twitter.com/gpaOcDJAWV