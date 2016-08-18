На западе Канады бушует лесной пожар (видео)
В районе канадского города Келоуна начался лесной пожар, в регионе объявили об эвакуации.
Об этом сообщает CBC News.
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Пожар начался примерно в 15 км от города Келоуна в провинции Британская Колумбия, огонь успел уничтожить 2,8 га леса.
Многочисленных туристов просят быть готовыми покинуть свои отели в любое время.
По словам местных жителей, в регионе подобных ситуаций "никогда не было".
So close to a wild fire here in #Kelowna! pic.twitter.com/gpaOcDJAWV— CASSIE (@cassiegelean) August 17, 2016
Напомним, из-за бушующих лесных пожаров калифорнийские власти вынуждены эвакуировать более 80 тысяч человек из графства Сан-Бернардино.
Пожар, начавшийся утром во вторник, охватил территорию площадью более шести тысяч гектаров. Под угрозой оказались около 34,5 тысяч домов.
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