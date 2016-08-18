В Украине завтра до +33°, практически без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +33°, практически без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +23°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.
На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +30°
Во Львове 18 августа малооблачно, ночью +11°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +25°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.3 м/с.
В Виннице в пятницу ожидается дождь с грозой. Температура ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +31°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +18°, днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +28°, ветер переменный, легкий.
Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°