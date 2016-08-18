В Украине завтра до +33°, практически без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +33°, практически без осадков.

В Украине завтра практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +23°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.

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Во Львове 18 августа малооблачно, ночью +11°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +25°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.3 м/с.

В Виннице в пятницу ожидается дождь с грозой. Температура ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +31°, ветер переменный, легкий.

Завтра в Украине до +33° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +18°, днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +28°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +20°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.

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