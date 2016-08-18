В Харьковском ботаническом саду в середине августа расцвела весенняя магнолия.

В Харькове расцвела весенняя магнолия / УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

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Большие розовые и белые цветки разных сортов распустились сразу на нескольких деревьях в городском ботаническом саду. Ботаники говорят, что бутоны должны были распуститься только в следующем году, но засуха не дала уснуть почкам на зиму, и они развились у цветка.

В то же время, по словам ученых, летнее цветение растениям может только навредить.

"Эта засуха, жара интенсивная, температура очень высокая - они спровоцировали нарушение покоя этих почек и они тронулись в рост. Те цветки, которые раскрылись сейчас, они уже не зацветут весной, когда магнолия в самом цвете", - сказал директор Харьковского ботанического сада Александр Алехин.

Напомним, по данным NASA, июль 2016 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за последние 136 лет.