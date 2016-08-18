Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +30°

Сегодня и завтра на украинских дорогах местами пройдут дожди, температура поднимется до +30°.

На украинских дорогах местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди. Температура +20°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, практически без осадков.

На трассе Киев - Ужгород в четверг малооблачно, температура в дороге +19° … +24°. В пятницу практически без осадков, температура до +24°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте ожидаются похожие погодные условия, температура до +30°.

В направлении Харькова сегодня в Киевской и Полтавской областях пройдут дожди. Температура в дороге до +28°. 19 августа на этом маршруте местами пройдут дожди, температура +25°… +28°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Киевской и Житоирской областях ожидаются осадки, +20° … +24°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +27°.

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