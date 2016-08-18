Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +30°
Сегодня и завтра на украинских дорогах местами пройдут дожди, температура поднимется до +30°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди. Температура +20°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, практически без осадков.
На трассе Киев - Ужгород в четверг малооблачно, температура в дороге +19° … +24°. В пятницу практически без осадков, температура до +24°.
В Украине сегодня до +32°, местами ожидаются дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте ожидаются похожие погодные условия, температура до +30°.
В направлении Харькова сегодня в Киевской и Полтавской областях пройдут дожди. Температура в дороге до +28°. 19 августа на этом маршруте местами пройдут дожди, температура +25°… +28°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Киевской и Житоирской областях ожидаются осадки, +20° … +24°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°