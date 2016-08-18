В России от удара шаровой молнии погиб ребенок
От удара шаровой молнии на Ямале (РФ) погиб ребенок, еще три человека получили ожоги.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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"ЧП произошло вечером 17 августа на отдаленном от Салехарда мысе Няруй-Сале в Приуральском районе. В чум к оленеводам залетела шаровая молния, от удара которой погиб мальчик. Также ожоги получили две его сестры и мама. Пострадавшие доставлены в окружную больницу Салехарда", - сказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.
Напомним, во время грозы в Гонконге зафиксировали 5 тыс. ударов молний.
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