В России от удара шаровой молнии погиб ребенок

12:19, 18 августа 2016
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От удара шаровой молнии на Ямале (РФ) погиб ребенок, еще три человека получили ожоги.

weekend.perfil.com
В России от удара шаровой молнии погиб ребенок / weekend.perfil.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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"ЧП произошло вечером 17 августа на отдаленном от Салехарда мысе Няруй-Сале в Приуральском районе. В чум к оленеводам залетела шаровая молния, от удара которой погиб мальчик. Также ожоги получили две его сестры и мама. Пострадавшие доставлены в окружную больницу Салехарда", - сказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

Напомним, во время грозы в Гонконге зафиксировали 5 тыс. ударов молний.

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