Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

Число погибших в результате масштабного наводнения в штате Луизиана (США) увеличилось до 13.

REUTERS

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных чиновников.

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Наводнение разрушило или повредило около 40 тыс. домов. Приблизительно 8 тыс. человек были вынуждены переместиться в убежища после объявления чрезвычайного положения.

Напомним, на японскую провинцию Хоккайдо в среду, 17 августа, обрушился тайфун "Чанту". Людей предупреждают о возможности наводнений и оползней.