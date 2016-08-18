Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

11:43, 18 августа 2016
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Число погибших в результате масштабного наводнения в штате Луизиана (США) увеличилось до 13.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных чиновников.

В результате наводнения в Китае погибли 7 человек

Наводнение разрушило или повредило около 40 тыс. домов. Приблизительно 8 тыс. человек были вынуждены переместиться в убежища после объявления чрезвычайного положения.

Напомним, на японскую провинцию Хоккайдо в среду, 17 августа, обрушился тайфун "Чанту". Людей предупреждают о возможности наводнений и оползней

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