На японскую провинцию Хоккайдо в среду, 17 августа, обрушился тайфун "Чанту". Людей предупреждают о возможности наводнений и оползней.

Тайфун "Чанту" обрушился на Японию | NASA

Японское Метеорологическое агентство сообщило, что тайфун обрушился на юго-восточную части острова Хоккайдо. Порывы ветра достигали 144 км/ч, сообщает Xinhua.

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В регионе было приостановлено движение поездов и отменены занятия в школах.

В префектуре Иватэ на автобус упало дерево, пострадали двое людей.

Тайфун также прошел в регионе Канто, где были задержаны рейсы в аэропорту. В некоторых городах выпало до 65 мм осадков.

Напомним, от наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Луизиана (США) погибли 11 человек.