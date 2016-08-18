Тайфун "Чанту" обрушился на Японию

10:35, 18 августа 2016
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На японскую провинцию Хоккайдо в среду, 17 августа, обрушился тайфун "Чанту". Людей предупреждают о возможности наводнений и оползней. 

NASA
Тайфун "Чанту" обрушился на Японию  | NASA

Японское Метеорологическое агентство сообщило, что тайфун обрушился на юго-восточную части острова Хоккайдо. Порывы ветра достигали 144 км/ч, сообщает Xinhua.

В результате наводнения в Китае погибли 7 человек

В регионе было приостановлено движение поездов и отменены занятия в школах.

В префектуре Иватэ на автобус упало дерево, пострадали двое людей.

Тайфун также прошел в регионе Канто, где были задержаны рейсы в аэропорту. В некоторых городах выпало до 65 мм осадков.

Напомним, от наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Луизиана (США) погибли 11 человек.

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