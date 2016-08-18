В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 18 августа, в столице и Киевской области грозы и сильный ветер.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°

"До конца ночи и утром 18 августа грозы, шквалы 15-20 м/с, сильный дождь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 августа, в Украине днем температура поднимется до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди.