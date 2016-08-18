В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа, в столице воздух прогреется до +20°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:51, а зайдет в 20:10.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Украине днем до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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