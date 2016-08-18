В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +20°

08:30, 18 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа, в столице воздух прогреется до +20°, пройдет дождь. 

УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°

Сегодня солнце в столице взошло в 05:51, а зайдет в 20:10.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Украине днем до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди

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