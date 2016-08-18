В Украине сегодня до +32°, местами ожидаются дожди (карта)

08:06, 18 августа 2016
2236
0

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине днем до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди. 

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня пройдет дождь, днем +20°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°

Во Львове 18 августа солнечно, температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг дождь. Температура +23°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +29°, ветер переменный, до 4.8 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +32°/ УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер восточный, слабый.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +31°. Ветер переменный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

В Краматорске в четверг ясно, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.3 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей