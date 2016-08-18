В Украине сегодня до +32°, местами ожидаются дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине днем до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +20°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°
Во Львове 18 августа солнечно, температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг дождь. Температура +23°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +29°, ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер восточный, слабый.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +31°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.
В Краматорске в четверг ясно, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.3 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°