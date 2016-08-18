В Украине сегодня до +32°, местами ожидаются дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине днем до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня пройдет дождь, днем +20°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

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Во Львове 18 августа солнечно, температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +22°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг дождь. Температура +23°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +29°, ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Украине сегодня до +32°/ УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер восточный, слабый.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +31°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

В Краматорске в четверг ясно, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +29°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.3 м/с.

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