В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура поднимется до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 августа, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +25°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +20°.

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Ветер переменный, до 1.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:51, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Украине столбик термометра поднимется до +32°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.