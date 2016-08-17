В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура поднимется до +25°

19:00, 17 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 августа, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +25°.

УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +20°.

На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°

Ветер переменный, до 1.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:51, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в Украине столбик термометра поднимется до +32°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

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