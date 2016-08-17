Завтра в Украине до +32°, в некоторых регионах ожидаются осадки (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине столбик термометра поднимется до +32°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +15°, днем +25°. Ветер переменный, до 1.7 м/с.
На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°
Во Львове 17 августа солнечно, ночью +11°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +23°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +13°, днем +23°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +30°, ветер южный, слабый.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +16°, днем +27°. Ветер восточный, юго-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 1.9 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.
Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°