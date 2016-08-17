Завтра в Украине до +32°, в некоторых регионах ожидаются осадки (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине столбик термометра поднимется до +32°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

В Украине завтра практически без осадков / ukraina.ucoz.com

В Киеве завтра дождь, ночью +15°, днем +25°. Ветер переменный, до 1.7 м/с.

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Во Львове 17 августа солнечно, ночью +11°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +23°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +13°, днем +23°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +30°, ветер южный, слабый.

В Украине завтра до +32° / УНИАН

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +16°, днем +27°. Ветер восточный, юго-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 1.9 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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