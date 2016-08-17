В результате наводнения в Китае погибли 7 человек

16:00, 17 августа 2016
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В китайской провинции Шэньси из-за наводнения погибли 7 человек, один ребенок считается пропавшим без вести. 

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Xinhua.

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Наводнение произошло в понедельник, 15 августа, в городе Яньань. Из-за сильных дождей две реки вышли из берегов, вследствие чего на дороге смыло пять машин. Более 400 человек были задействованы в поисково-спасательной операции, которая продолжается уже второй день.

Пассажирам двух автомобилей удалось спастись, семеро пассажиров из трех других машин погибли. Спасатели продолжают поиски пятилетнего ребенка.

Напомним, от наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Луизиана (США) погибли 11 человек.

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