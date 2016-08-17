Сильный ливень накрыл Кривой Рог (фото)
Вечером 16 августа на Кривой Рог обрушился ливень, который сопровождался сильным ветром.
Об этом сообщает местное издание 0564.ua.
Приблизительно в 18:40 в Покровском районе за считанные секунды поднялся сильный ветер и тут же пошел дождь. В первые 10 минут он был настолько сильным, что люди не рисковали выходить из магазинов, станции скоростного трамвая и других зданий. У людей ветром вырывало из рук зонты, дождь шел "стеной".
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Однако уже через 15 минут ливень закончился и ветер утих, оставив после себя глубокие лужи на тротуарах и поломанные ветки деревьев.
Примерно в это же время в Центрально-Городском районе на пл. Освобождения поднялся сильный ветер.
Напомним, 10 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) в трех районах Днепропетровской области произошло обесточивание 22 населенных пунктов.
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