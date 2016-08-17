Метеорологическое агентство Японии 16 августа предупредило жителей страны о возможности наводнений из-за приближающегося тайфуна "Чанту".

На Японию надвигается тайфун "Чанту" / NASA

Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Ожидается, что "Чанту" вызовет проливные дожди на северо-востоке Японии. Количество осадков может достигнуть 250 мм.

Население призывают готовиться к возможным наводнениям и оползням.

Напомним, от наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Луизиана (США) погибли 11 человек. Наводнение разрушило и повредило 40 тыс. домов.