На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°
Сегодня и в четверг на дорогах Украины температура поднимется до +29°, местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +24°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +30°, местами пройдут дожди с грозами.
На трассе Киев - Ужгород во среду ожидаются осадки, температура в дороге +16° … +24°. В четверг небольшая облачность, температура до +25°.
Сегодня в Украине до +31°, в западных областях пройдут дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, малооблачно. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +31°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +27°. 18 августа на этом маршруте местами пройдут дожди, температура +25°… +27°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков +23° … +25°. По данному направлению в четверг небольшая облачность, температура до +25°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°