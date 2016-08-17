На украинских дорогах местами ожидаются дожди, температура до +29°

Сегодня и в четверг на дорогах Украины температура поднимется до +29°, местами пройдут дожди.

На дорогах Украины до +29° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +24°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +30°, местами пройдут дожди с грозами.

На трассе Киев - Ужгород во среду ожидаются осадки, температура в дороге +16° … +24°. В четверг небольшая облачность, температура до +25°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, малооблачно. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +31°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +27°. 18 августа на этом маршруте местами пройдут дожди, температура +25°… +27°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков +23° … +25°. По данному направлению в четверг небольшая облачность, температура до +25°.

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