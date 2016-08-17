Число жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 11

От наводнений, вызванных проливными дождями, в штате Луизиана (США) погибли 11 человек.

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Об этом сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, передает ABC News. По его словам, наводнение разрушило и повредило 40 тыс. домов.

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По информации местной полиции, 80% домов в районе Батон-Руж могут быть разрушены.

В районе Ливингстона за сутки выпало более 53 см осадков.

Как сообщал УНИАН, проливные дожди начались в Луизиане в прошлую пятницу и продолжались все выходные.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел в штате чрезвычайное положение, назвав нынешнее наводнение беспрецедентным.