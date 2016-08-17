В штате Индиана за ночь пронеслись 7 торнадо (видео)
В американском штате Индиана в ночь на 15 августа пронеслись сразу 7 торнадо.
Об этом сообщает The Weather Channel.
Во время одного из торнадо скорость ветра достигала 178-217 км/ч. По данным спасателей, торнадо разрушили многие дома в штате, к счастью, никто не пострадал.
В Коннектикуте прошла серия торнадо (фото)
Стихия на своем пути повалила деревья и уничтожила многие посевы.
"Люди говорят, что по звукам торнадо был похож на движущийся поезд. Мне кажется, это было хуже", - рассказал один из местных жителей.
@RyanFSloane pic.twitter.com/lNGRFHzF0O— clare hoover (@claremariee) August 15, 2016
Напомним, из-за наводнения в американском штате Луизиана погибли 7 человек. Спасателям удалось эвакуировать десятки тысяч людей, из них 10 тыс. находятся в убежищах. По словам местных чиновников, число пострадавших, вероятно, увеличится.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 75 %
Давление: 766 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Фаза луны:
Лента новостей