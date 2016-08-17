В штате Индиана за ночь пронеслись 7 торнадо (видео)

В американском штате Индиана в ночь на 15 августа пронеслись сразу 7 торнадо.

В штате Индиана за ночь пронеслись 7 торнадо / twitter.com IndyWx.com

Об этом сообщает The Weather Channel.

Во время одного из торнадо скорость ветра достигала 178-217 км/ч. По данным спасателей, торнадо разрушили многие дома в штате, к счастью, никто не пострадал.

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Стихия на своем пути повалила деревья и уничтожила многие посевы.

"Люди говорят, что по звукам торнадо был похож на движущийся поезд. Мне кажется, это было хуже", - рассказал один из местных жителей.

Напомним, из-за наводнения в американском штате Луизиана погибли 7 человек. Спасателям удалось эвакуировать десятки тысяч людей, из них 10 тыс. находятся в убежищах. По словам местных чиновников, число пострадавших, вероятно, увеличится.