Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 августа в западной части Украины местами пройдут грозы.

В некоторых областях сегодня ожидаются грозы / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

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"Старайтесь не ходить под деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Особенно осторожными следует быть во время грозы, ведь это природное явление является достаточно опасным и может стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.

Также 17 августа в результате дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней - формирование значительного местного стока и селевых потоков.

Кроме того, до 19 августа в южной части страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан просят не провоцировать пожары в экосистемах, особенно на сельхозугодьях, и придерживаться элементарных правил безопасности.

Напомним, в среду, 17 августа, в Украине днем до +31°, в некоторых регионах пройдут дожди.