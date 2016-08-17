Калифорнию охватили лесные пожары: эвакуированы 80 тысяч человек (фото, видео)

08:41, 17 августа 2016
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Из-за бушующих лесных пожаров калифорнийские власти вынуждены эвакуировать более 80 тысяч человек из графства Сан-Бернардино.

REUTERS
REUTERS

Пожар, начавшийся утром во вторник, охватил территорию площадью более шести тысяч гектаров. Под угрозой оказались около 34,5 тысяч домов. Об этом сообщает Русская служба ВВС

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Как известно, губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в графстве, расположенном в 100 км к востоку от Лос-Анджелеса, чрезвычайное положение. С огнем сражаются около 700 пожарных.

Пожар вспыхнул в районе автострады, связывающей юг Калифорнии и Лас-Вегас в штате Невада. В результате один из участков шоссе был закрыт.

Причины возгорания еще не установлены.

В общей сложности крупные пожары бушуют в трех графствах в Калифорнии, по оценкам СМИ, огонь охватил территорию площадью 121,4 гектара.

Днем ранее Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в графствах Лейк и Сан-Луис-Обиспо.

Пожар в графстве Лейк площадью около 15 квадратных километров добрался до городка Лоуэр Лейк и уничтожил там 175 строений - в основном жилых домов, а также здание пожарной части, почту и несколько коммерческих зданий.

В графстве Сан-Луис-Обиспо пламя лесного пожара площадью около 17 квадратных километров сожгло 12 домов, а ожоги получили два человека.

Быстрому распространению пожаров способствует многолетняя засуха, иссушившая деревья, почти сорокаградусная жара и сильный ветер.

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