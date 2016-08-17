В Киеве сегодня без осадков, температура поднимется до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 августа, в столице воздух прогреется до +25°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине днем до +31°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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