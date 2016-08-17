В Киеве сегодня без осадков, температура поднимется до +25°

08:30, 17 августа 2016
1557
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 августа, в столице воздух прогреется до +25°, осадков не ожидается.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°

Сегодня солнце в столице взошло в 05:50, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Украине днем до +31°, в некоторых регионах пройдут дожди.  

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
75 %
766 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей