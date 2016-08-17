Сегодня в Украине до +31°, в западных областях пройдут дожди (карта)

08:05, 17 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 августа, в Украине днем до +31°, в некоторых регионах пройдут дожди. 

фото УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков /  УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°

Во Львове 17 августа пройдет дождь, температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +19°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +24°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +28°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +31° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +27°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +28°. Ветер переменный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Краматорске в среду ясно, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

Метеорологи назвали сильные ливни новой климатической нормой

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

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