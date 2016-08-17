Сегодня в Украине до +31°, в западных областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 августа, в Украине днем до +31°, в некоторых регионах пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.
На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°
Во Львове 17 августа пройдет дождь, температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +19°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +24°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +28°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +27°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +28°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Краматорске в среду ясно, днем +29°. Ветер переменный, легкий.
Метеорологи назвали сильные ливни новой климатической нормой
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°