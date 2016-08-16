В Киеве завтра без осадков, днем до +24°

Согласно данным Погода УНИАН, 17 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +24°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +19°.

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Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

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