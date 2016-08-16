Метеорологи назвали сильные ливни новой климатической нормой
Метеорологи считают, что сильные ливни - это новая климатическая норма.
Об этом говорится в материале slon.ru.
В частности, обозреватель Bloomberg Эрик Ростон отмечает, что в последние годы метеорологи стали лучше понимать и предсказывать грозы и смерчи. Согласно исследованиям, осадки выпадают реже, но интенсивность таких природных явлений повышается.
Ливень затопил несколько районов Днепропетровщины
В своей прошлогодней публикации в журнале Nature австралийские и американские ученые предположили, что усиление осадков будет происходить на фоне общего потепления климата на планете.
"Климатические проекции на оставшуюся часть столетия показывают продолжение интенсификации ежедневного максимального уровня осадков", - говорится в статье.
В результате воздействия человека на климат уровень углекислого газа в атмосфере по сравнению с доиндустриальными временами увеличился на 40%.
Загрязнители улавливают больше тепла, а более теплая атмосфера удерживает больше влаги (способность атмосферы накапливать влагу увеличивается на 7% с потеплением на каждый 1°С). Больше водяного пара означает больше воды и штормов.
Согласно статистике, собранной в США, мощные осадки (такие, которые ранее считались событиями, происходящими раз в пять лет) в 2001-2012 годах случались на 40% чаще "нормы", а в 2015-м происходили на 80% чаще ожидаемого. По оценке специалистов, вовлеченных в американскую программу National Climate Assessment, учащаются именно сильные дожди.
Эксперты утверждают, что сегодня в мире рекордные осадки случаются на 12% чаще, чем предполагает модель "как было бы без глобального потепления".
Из-за дождливого лета западные СМИ начали обсуждать вероятность более частого появления влажных микрошквалов - внезапных сильных ливней, возникающих при прохождении кучево-дождевых облаков над зоной с сухим теплым воздухом. Bloomberg называет такие явления "дождевыми бомбами". Но даже если такое сильное словосочетание, сгущая краски, может вводить в заблуждение, как указывают климатологи, статистика сурова: прошедший 2015 год стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений (с 1880 года), а дожди, которые бьют старые рекорды, на всех континентах случаются все чаще.
Напомним, из-за наводнения в американском штате Луизиана погибли 7 человек.
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