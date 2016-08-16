В Украине завтра до +31°, в западных областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +24°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°
Во Львове 17 августа пройдет дождь, ночью +8°, днем +17°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Виннице в среду без осадков. Температура ночью +11°, днем +23°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +28°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +15°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.2 м/с.
В Краматорске в среду облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°, ветер переменный, легкий.
Ливень затопил несколько районов Днепропетровщины
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +16°, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°