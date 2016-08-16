В Украине завтра до +31°, в западных областях пройдут дожди (карта)

18:30, 16 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

galleryua.com, viktort
В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort

В Киеве завтра без осадков, ночью +14°, днем +24°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°

Во Львове 17 августа пройдет дождь, ночью +8°, днем +17°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью +11°, днем +23°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +28°, ветер переменный, легкий.

УНИАН
В Украине завтра до +31° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +15°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Краматорске в среду облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +29°, ветер переменный, легкий.

Ливень затопил несколько районов Днепропетровщины

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +16°, днем +30°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

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