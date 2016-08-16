В результате наводнения в Луизиане погибли 7 человек

14:43, 16 августа 2016
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Из-за наводнения в американском штате Луизиана погибли 7 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Спасателям удалось эвакуировать десятки тысяч людей, из них 10 тыс. находятся в убежищах. По словам местных чиновников, число пострадавших, вероятно, увеличится.

Кроме того, удалось спасти многих животных, сотню из них разместили в местных приютах. Среди спасенных питомцев кошки, собаки, птицы и даже грызуны.

Напомним, проливные дожди начались в Луизиане в пятницу и продолжались все выходные.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел в штате чрезвычайное положение, назвав нынешнее наводнение беспрецедентным.

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