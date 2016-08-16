В центре Киева сошел оползень (фото)

13:23, 16 августа 2016
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В субботу, 13 августа, в Печерском районе Киева произошел оползень.

facebook.com КАРС
В Печерском районе Киева произошел оползень / facebook.com КАРС "Киевская служба спасения"

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения".

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"Проведено обследование места схода оползня по адресу: пр. Ивана Марьяненко, 7 в Печерском районе", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, из-за оползня разрушилось старое здание гараж и упали деревья.

Как сообщал УНИАН, 16 августа, в Киеве и области пройдет гроза.

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