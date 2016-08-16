На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°
Сегодня и в среду на украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди. Температура +22°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород во вторник ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +24°. В среду ожидаются похожие погодные условия, температура до +24°.
В Украине сегодня до +30°, местами ожидаются дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.
В направлении Харькова сегодня в Полтавской области пройдет дождь. Температура в дороге до +24°. 17 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +24°… +26°.
По маршруту Киев - Черновцы в Житомирской области ожидается дождь с грозой, температура +22° … +23°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +25°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°