На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°

Сегодня и в среду на украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами пройдут дожди.

На дорогах Украины температура поднимется до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди. Температура +22°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород во вторник ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +24°. В среду ожидаются похожие погодные условия, температура до +24°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня в Полтавской области пройдет дождь. Температура в дороге до +24°. 17 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +24°… +26°.

По маршруту Киев - Черновцы в Житомирской области ожидается дождь с грозой, температура +22° … +23°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +25°.

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