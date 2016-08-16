На дорогах Украины местами пройдут дожди, температура поднимется до +32°

13:00, 16 августа 2016
1736
0

Сегодня и в среду на украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами пройдут дожди. 

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины температура поднимется до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди. Температура +22°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород во вторник ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +24°. В среду ожидаются похожие погодные условия, температура до +24°.

В Украине сегодня до +30°, местами ожидаются дожди (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня в Полтавской области пройдет дождь. Температура в дороге до +24°. 17 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +24°… +26°.

По маршруту Киев - Черновцы в Житомирской области ожидается дождь с грозой, температура +22° … +23°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +25°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей