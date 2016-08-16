В России грунт сошел в реку вместе с автомобилем, есть жертвы
В районе города Урай (РФ) в результате подмыва грунта пласт дороги сошел в реку вместе с автомобилем, погибли три человека.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по округу.
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"По предварительным данным, ЧП произошло накануне. Автомобиль, в котором находились четыре человека, съехал в реку. Один смог выбраться, трое погибли", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в районе 19:00 по московскому времени 15 августа.
"Автомобиль Honda ехал в районе реки Конда по грунтовой дороге, в результате подмыва грунта пласт дороги сошел в воду вместе с автомобилем. Погибло три человека: двое мужчин и женщина, все они местные жители. Это несчастный случай", - отметили в полиции.
Напомним, спасатели эвакуировали около 200 человек из полузатопленных легковых машин, рейсового автобуса и маршрутного такси в нескольких районах Москвы.
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