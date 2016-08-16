В России грунт сошел в реку вместе с автомобилем, есть жертвы

В районе города Урай (РФ) в результате подмыва грунта пласт дороги сошел в реку вместе с автомобилем, погибли три человека.

В России грунт сошел в реку вместе с автомобилем / blog.drive24.co.uk

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по округу.

Читайте также В Судане в результате наводнений погибли 100 человек

"По предварительным данным, ЧП произошло накануне. Автомобиль, в котором находились четыре человека, съехал в реку. Один смог выбраться, трое погибли", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе 19:00 по московскому времени 15 августа.

"Автомобиль Honda ехал в районе реки Конда по грунтовой дороге, в результате подмыва грунта пласт дороги сошел в воду вместе с автомобилем. Погибло три человека: двое мужчин и женщина, все они местные жители. Это несчастный случай", - отметили в полиции.

Напомним, спасатели эвакуировали около 200 человек из полузатопленных легковых машин, рейсового автобуса и маршрутного такси в нескольких районах Москвы.