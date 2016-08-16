Сегодня по Киеву и области ожидается гроза

10:17, 16 августа 2016
1504
0

Сегодня, 16 августа, в Киеве и области пройдет гроза.

фото УНИАН
Сегодня по Киеву и области ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня до +30°, местами ожидаются дожди (карта)

"Днем 16 августа по Киеву и области гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"16 августа ночью в Карпатском регионе, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, днем в большей части Украины грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части и в центральных областях днем местами сильные дожди и шквалы 24 м/с", - сообщили в ГСЧС. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей