Сегодня, 16 августа, в Киеве и области пройдет гроза.

Сегодня по Киеву и области ожидается гроза / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 16 августа по Киеву и области гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"16 августа ночью в Карпатском регионе, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, днем в большей части Украины грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части и в центральных областях днем местами сильные дожди и шквалы 24 м/с", - сообщили в ГСЧС.