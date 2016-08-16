В Калифорнии арестовали подозреваемого в поджогах лесов

09:24, 16 августа 2016
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По подозрению в поджоге лесов в Калифорнии (США) в понедельник, 15 августа, был арестован мужчина.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Лесной пожар в Испании локализован спустя 9 дней

Задержан 40-летний Дэмин Пашилк, которого обвиняют по 17 пунктам нарушения закона.

В результате поджогов уничтожено 175 жилых домов и предприятий, многим людям пришлось покинуть свои дома.

Напомним, в связи с лесными пожарами губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в двух графствах.

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