В Калифорнии арестовали подозреваемого в поджогах лесов
По подозрению в поджоге лесов в Калифорнии (США) в понедельник, 15 августа, был арестован мужчина.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Лесной пожар в Испании локализован спустя 9 дней
Задержан 40-летний Дэмин Пашилк, которого обвиняют по 17 пунктам нарушения закона.
В результате поджогов уничтожено 175 жилых домов и предприятий, многим людям пришлось покинуть свои дома.
Напомним, в связи с лесными пожарами губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в двух графствах.
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