В Калифорнии арестовали подозреваемого в поджогах лесов

По подозрению в поджоге лесов в Калифорнии (США) в понедельник, 15 августа, был арестован мужчина.

Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

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Задержан 40-летний Дэмин Пашилк, которого обвиняют по 17 пунктам нарушения закона.

В результате поджогов уничтожено 175 жилых домов и предприятий, многим людям пришлось покинуть свои дома.

Напомним, в связи с лесными пожарами губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в двух графствах.