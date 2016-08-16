Сегодня в Киеве без осадков, воздух прогреется до +22°

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в столице воздух прогреется до +22°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Украине днем до +30°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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