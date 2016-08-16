Сегодня в Киеве без осадков, воздух прогреется до +22°

08:30, 16 августа 2016
1218
0

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в столице воздух прогреется до +22°, осадков не ожидается.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Украине днем до +30°, в некоторых регионах пройдут дожди

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей