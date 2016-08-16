В Украине сегодня до +30°, местами ожидаются дожди (карта)

08:04, 16 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Украине днем до +30°, в некоторых регионах пройдут дожди. 

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди

Во Львове 16 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +20°. Ветер западный и северо-западный, слабый. 

В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +22°. Ветер западный и северо-западный, до 5.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +21°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +29°, ветер переменный, до 4.9 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +30° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +28°. Ветер переменный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Краматорске во вторник ясно, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

Погода на неделю: в Украине до +34°, практически без осадков

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +28°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

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