В Калифорнии бушуют лесные пожары: сгорели почти 200 домов, есть пострадавшие (видео)

07:46, 16 августа 2016
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В двух графствах штата объявлено чрезвычайное положение.

REUTERS
REUTERS

В связи с лесными пожарами губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в двух графствах, где огнем уничтожены, по последним данным, почти две сотни домов. Об этом пишет Русская служба ВВС. 

Лесной пожар в Испании локализован спустя 9 дней

В графстве Сан-Луис-Обиспо пламя лесного пожара площадью около 17 квадратных километров добралось до 12 строений. Здесь ожоги получили два человека. 

Пожар в графстве Лейк площадью около 15 квадратных километров добрался до городка Лоуэр Лейк и уничтожил там 175 строений - в основном жилых домов, а также здание пожарной части, почту и несколько коммерческих зданий.

Сообщений о пострадавших нет, жители сгоревших домов и домов, которым угрожает огонь, эвакуированы.

Быстрому распространению пожаров способствует многолетняя засуха, иссушившая деревья, почти сорокаградусная жара и сильный ветер.

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