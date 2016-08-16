В Калифорнии бушуют лесные пожары: сгорели почти 200 домов, есть пострадавшие (видео)

В двух графствах штата объявлено чрезвычайное положение.

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В связи с лесными пожарами губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в двух графствах, где огнем уничтожены, по последним данным, почти две сотни домов. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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В графстве Сан-Луис-Обиспо пламя лесного пожара площадью около 17 квадратных километров добралось до 12 строений. Здесь ожоги получили два человека.

Пожар в графстве Лейк площадью около 15 квадратных километров добрался до городка Лоуэр Лейк и уничтожил там 175 строений - в основном жилых домов, а также здание пожарной части, почту и несколько коммерческих зданий.

Video shows what’s left of buildings charred by massive wildfire in Lower Lake, California. https://t.co/jSwHLugusehttps://t.co/l9VR2nwssv — ABC News (@ABC) August 16, 2016

Сообщений о пострадавших нет, жители сгоревших домов и домов, которым угрожает огонь, эвакуированы.

Быстрому распространению пожаров способствует многолетняя засуха, иссушившая деревья, почти сорокаградусная жара и сильный ветер.