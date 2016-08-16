Июль-2016 стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

По данным NASA, июль 2016 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за последние 136 лет.

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Об этом сообщил журналистам главный климатолог NASA Гэвин Шмидт, передает Русская служба Би-Би-Си.

Аэрокосмическое агентство США подсчитало, что средняя температура в июле этого года была на 0,84 градуса по Цельсию выше средней за 1950-1980 годы и на 0,18 градуса выше прежних рекордных месяцев - июля 2011 года и июля 2015 года. В эти два месяца глобальная температура была почти одинаковой.

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В пятерку рекордно жарких месяцев, по данным NASA, входят также июль 2009 года и август 2014 года - то есть, рекорды в последние годы ставятся постоянно. При этом только июль 2015 года пришелся на период Эль Ниньо - происходящего раз в несколько лет природного потепления участков Тихого океана, существенно влияющего на климат на Земле.

Большая часть ученых считает причиной потепления на планете выбросы парниковых газов от сгорания ископаемого топлива. Впрочем, единого мнения относительно причин изменения климата ученые не достигли, хотя само изменение для них очевидно.

"Пугает то, что мы входим в эпоху, когда каждый следующий месяц или год будет рекордно жарким, а иное будет считаться сюрпризом", - цитирует агентство Ассошиэйтед пресс климатолога Криса Филда из Стэнфордского университета.