Девять человек погибли в результате землетрясения на юге Перу

Как минимум девять человек погибли и около 40 получили ранения в результате землетрясения в горной провинции Арекипа на юге Перу.

bbc.com

Как передает Русская служба Би-Би-Си, среди погибших был 66-летний американский турист.

В результате подземных толчков магнитудой 5,4 было разрушено около 80 домов, заблокированы дороги, несколько населенных пунктов остались без электричества.

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Как сообщает Геофизический институт Перу, эпицентр землетрясения находился в 10 км от города Чивай на глубине около 8 км.

К месту ЧП прибывают группы спасателей, которые организуют временные укрытия для пострадавших.

Наиболее сильно пострадало горное селение Янке, в котором разрушено 60% домов.

Сильнейшее землетрясение в Перу за последние годы произошло в августе 2007 года, когда в результате подземных толчков магнитудой 7,9 погибли 595 человек.