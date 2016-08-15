Девять человек погибли в результате землетрясения на юге Перу
Как минимум девять человек погибли и около 40 получили ранения в результате землетрясения в горной провинции Арекипа на юге Перу.
Как передает Русская служба Би-Би-Си, среди погибших был 66-летний американский турист.
В результате подземных толчков магнитудой 5,4 было разрушено около 80 домов, заблокированы дороги, несколько населенных пунктов остались без электричества.
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла
Как сообщает Геофизический институт Перу, эпицентр землетрясения находился в 10 км от города Чивай на глубине около 8 км.
К месту ЧП прибывают группы спасателей, которые организуют временные укрытия для пострадавших.
Наиболее сильно пострадало горное селение Янке, в котором разрушено 60% домов.
Сильнейшее землетрясение в Перу за последние годы произошло в августе 2007 года, когда в результате подземных толчков магнитудой 7,9 погибли 595 человек.
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