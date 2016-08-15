Девять человек погибли в результате землетрясения на юге Перу

23:19, 15 августа 2016
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Как минимум девять человек погибли и около 40 получили ранения в результате землетрясения в горной провинции Арекипа на юге Перу.

bbc.com
bbc.com

Как передает Русская служба Би-Би-Си, среди погибших был 66-летний американский турист.

В результате подземных толчков магнитудой 5,4 было разрушено около 80 домов, заблокированы дороги, несколько населенных пунктов остались без электричества.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

Как сообщает Геофизический институт Перу, эпицентр землетрясения находился в 10 км от города Чивай на глубине около 8 км.

К месту ЧП прибывают группы спасателей, которые организуют временные укрытия для пострадавших.

Наиболее сильно пострадало горное селение Янке, в котором разрушено 60% домов.

Сильнейшее землетрясение в Перу за последние годы произошло в августе 2007 года, когда в результате подземных толчков магнитудой 7,9 погибли 595 человек.

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